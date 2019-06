Claudia Ramirez envía fuerte mensaje sobre denuncia de Vanessa Terkes contra George Forsyth

Tras la denuncia que Vanessa Terkes realizó en contra de su todavía esposo George Forsyth, las exparejas del alcalde de La Victoria se han pronunciado.

La primera en hablar fue Stephanie Valenzuela, quien salió en defensa de Vanessa Terkes y recordó los duros momentos que vivió con George Forsyth; sin embargo, Claudia Ramírez, quien fue pareja del exarquero por 5 años, negó que este sea una persona violenta y pidió no ser involucrada en la separación luego que la abogada de la actriz mencionara a la modelo colombiana.

"George es un hombre de buen corazón, cero violento y muy trabajador, es todo lo que puedo decir de él. Lo otro que dicen, debe ser un personaje que están creando para una próxima novela", fue la contundente respuesta de Claudia Ramírez cuando le preguntaron qué opinaba de George Forsyth.

¿Amenaza?

Durante una entrevista con Trome, Claudia Ramírez pidió no ser involucrada en la separación de Vanessa Terkes y George Forsyth, dejando entrever que podría iniciar acciones legales; además, defendió a la familia de su expareja.

"Nunca (el padre de George se metió en su relación). Un señor muy educado, ellos (los papas de George) vivían en Estados Unidos y siempre llamaba a preguntar por él. Yo guardo una alta opinión de George y su familia, nunca le conocí una actitud violenta, ni de obra ni de palabra, y es todo lo que puedo opinar sobre el tema. Espero que no me involucren, porque si no me veré obligada a iniciar una demanda por calumnia y difamación", concluyó.

(FOTO) Claudia Ramírez es pareja de Diego Gemínez desde hace más de un año