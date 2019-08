Claudia Ramírez le fue infiel a George Forsyth con Greg Michel | VIDEO

Un tanto preocupado, Greg Michel reveló que la modelo Claudia Ramírez le fue infiel a George Forsyth cuando eran pareja. "Sí. Ojalá no me mande la moto", contestó tras sentarse en el sillón rojo de El Valor de la Verdad.

Greg Michel contó cómo se conoció con Claudia Ramírez. "Lo conozco, somos conocidos, hemos participado en algunos eventos juntos. He modelado algunas de sus casacas, ahí conocí a Claudia (Ramírez) cuando era su novia, muy guapa".

Agregó que empezó a salir con Claudia Ramírez tras encontrarse en un ascensor del edificio donde ambos vivían y eran vecinos. Además reveló que fue ella quien le habló y le invitó a tomar unas cervezas.

"Era mi vecina y en el ascensor una vez nos cruzamos y en el ascensor me dijo: ¿Porqué nunca saludas? Yo le dije que me parecía un poco "botada" y mi sinceridad le agradó. Ella me respondió que yo le parecía creído. Fue ahí que me dijo para tomar una cerveza".

"Me pareció una chica fluida, desenvuelta y fuimos a tomar unas cervezas y un par de veces la invité a salir fuera del edificio y hemos ido a la discoteca. Sobre George me decía que era una persona volátil", agregó el modelo durante sus revelaciones.