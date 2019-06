Claudia Ramírez: "Corté amistad porque las mujeres con las que siempre está son medio locas"

Claudia Ramírez volvió a hablar sobre su pasada relación con George Forysth y esta vez aseguró creer en el alcalde de La Victoria, indicando que Vanessa Terkes ha inventado todo.

Además, la modelo colombiana contó que lo tiene bloqueado desde hace mucho tiempo, debido a que no quería tener problemas con la actriz ni con nadie.

"Lo tengo bloqueado hace mucho tiempo... porque no me interesa, porque justamente he querido evitar todo este tipo de situaciones. Porque sé que cuando las personas mediáticas terminan y mujeres que tienen problemas en la cabeza, siempre buscan este tipo de situaciones", comentó.

Inclusó tildó de locas a las exparejas de George Forsyth, quienes lo han acusado de infiel. "Corté amistad porque las mujeres con las que siempre está son medio locas y luego las locas se obsesionan conmigo, que 'Claudia, esto', por eso dije 'ok, hasta aquí nada más', chau'".

Por último, Clauda Ramírez le recomendó a Vanessa Terkes seguir en terapias con su psicólogo. "Creo que el tiempo dará la razón, pero así como vamos... De repente está bien que siga visitando a su psicólogo o no sé, a su psiquiatra".