La modelo Claudia Ramírez reveló que pasó un susto cuando le comunicaron que su parto se había adelantado.

En sus historias de Instagram, la colombiana expresó su felicidad tras convertirse en madre de Diego David: “Me siento feliz. Como siempre lo han dicho y no se equivocan, creo que no hay nada maravilloso que levantarse y ver esta carita de amor que te necesita”.

Sin embargo, Claudia Ramírez contó a sus seguidores que su parto estaba programado para otra fecha, pero todo se complicó y tuvo que ser antes.

“¿Si fue fácil? Fácil creo que no es para nada, el parto. Yo fui a una cita médica, a la revisión que tenía ese día y de una vez la doctora me dijo ‘no, Claudia, vos ya vas para cesárea de una vez, mejor te quedas, mejor vamos a hacerlo de una vez’”, explicó.

La expareja de George Forsyth contó que “el bebé venía con el cordoncito enredado en el cuello”. “Entonces me tuvieron que hacer cesárea, pero yo realmente me quería preparar para parto natural, pero ¿qué pasó? Parto natural no se pudo”, se lamentó.

“Fue un susto horrible porque no iba preparada para nada, yo iba a una cita médica y en la cita médica me dejaron de una vez”, concluyó.

