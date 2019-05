Claudia Ramírez sobre George y Vanessa: “Cuando no funcionan las cosas, es mejor así”

La modelo Claudia Ramírez se pronunció sobre el fin de la relación entre George Forsyth y Vanessa Terkes. La expareja del popular “Ken” indicó que esta noticia la tomó por sorpresa y que lo sucedido debe manejarse de forma interna.

“Si es un rumor, espero que puedan solucionar ese tema (sobre la separación). Si esto es verdad, solo puedo enviarles fuerzas a ambos sobre lo sucedido. Las cosas cuando no funcionan son mejor dejarlas así. Yo no puedo opinar mucho sobre ese tema porque no estoy muy al tanto, pero ojalá sean felices con lo que hagan”, sostuvo Ramírez en comunicación con OJO.

En anteriores oportunidades, la modelo colombiana precisó que, pese a haber terminado su relación con George Forsyth, le deseaba lo mejor a su expareja. “Me parece bien que esté enfocado en su carrera política y también en el amor. Por mi lado también estoy continuando con mis proyectos, pero le deseo lo mejor y que cumpla sus objetivos”, sostuvo.

Pese a las diferencias, Aída Martínez, en su momento, también le envió sus mejores deseos a George Forsyth antes de su boda con Vanessa Terkes. La modelo, a quien “Ken” aseguró haber visto pocas veces en su vida, dejó los problemas atrás y se mostró de lo más tranquila.

“Su carrera política tengo que verla, pero en lo que viene para su corazón le deseo que le vaya bien. Lo del pasado quedó ahí”, dijo en su momento Martínez.

