Robert Muñoz, más conocido por su grupo ‘Clavito y su Chela’ confesó que recibió la vacuna contra la Covid-19 en Los Ángeles, Estados Unidos.

El cantante de cumbia que radica en tierras gringas desde hace un año reveló que ya se encuentra más tranquilo después de haber recibido la primera dosis de la vacuna.

“Me acaban de poner la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y me siento mucho más tranquilo, pues hace unos meses me contagié y me afectó un poco, pero cada día me siento mejor de salud. Aquí el sistema de salud es mucho más efectivo, pero igual uno debe de cuidarse porque no me quiero reinfectar”, contó el cantante para el diario Trome.

Además aseguró que no tiene planeado regresar debido a la crisis sanitaria que afronta nuestro país. Y es que su esposa, Andrea Fonseca, se encuentra embarazada de su segundo bebé.

“No tenemos pensado regresar al Perú, la situación allá está muy difícil debido a la pandemia y tenemos mucho temor. Más ahora que tendremos nuestro segundo hijo, así que seguiremos aquí cuidándonos y haciendo música, pues eso no puede parar”, concluyó.

Cabe indicar que Robert Muñoz y su familia se infectaron de Covid-19 hace unos meses. El cantante de cumbia contó que ya estaban en la etapa final de la enfermedad y que él fue el más perjudicado de su familia.

“Estamos saliendo del proceso de la enfermedad, estuvimos en cuarentena atendiéndonos entre nosotros y recién nos estamos recuperando”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO

“Álvaro Paz de la Barra se allanará a la decisión del juez”, aseguran en ‘Mujeres al Mando’

“Álvaro Paz de la Barra se allanará a la decisión del juez”, aseguran en ‘Mujeres al Mando’ | Diario OJO

TE PUEDE INTERESAR