Combate: Coco Maggio no se siente presionado por el rating [VIDEO]

Coco Maggio señaló al diario Ojo que lo vivido en Combate fue una “locura”, y que no se siente presionado por el rating, pues está conforme con lo que hicieron.

Vale indicar, que la sintonía no acompañó a Combate, pues apenas sumaron 8.9 puntos frente a los 17.3 que hizo Esto es Guerra, hasta Los Reyes del playback lo superó con 13 puntos.

"Me siento muy contento, acabamos de terminar (el programa) y ha sido una locura. Todo ha sido lindísimo, lo disfrutamos mucho. Nos hemos relajado, divertido y fue mejor de lo que esperaba. ¿Qué estuve nervioso al inicio? No, pero bueno siempre un debut no es fácil y eso la gente lo entiende", manifestó Coco Maggio.

Consultado si se siente presionado por el rating, pues EEG es una fuerte competencia y se reforzó con algunos rostros (como Karen Dejo, Brunella Horna y Alexander Geks), el conductor de Combate sostuvo que "no tengo ni idea lo que hicieron los de la competencia, pero si te puedo decir que estoy muy conforme de lo que se hizo acá y el rating es una consecuencia de los que hacemos acá. Si hacemos las cosas bien se verá reflejado", refirió.

Respecto a que el público quería ver más competencia que reality, Coco Maggio sostuvo que "lo venimos diciendo hace rato, la idea es centrarse en la competencia. Por supuesto que habrán los romances y las picas, pero el motivo principal son los juegos y la competencia.

Consultada sobre la química con Vanessa Jerí, señaló que "Ella es una persona maravillosa que se presta para el humor, estoy feliz de estar con Vanessa en Combate".





