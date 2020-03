El actor guatemalteco Jay Colindres utilizó su cuenta oficial de Youtube para comunicarle a sus seguidores que dio positivo a la prueba del coronavirus. Y es que el joven, quien se hizo famoso por actuar en “Caso cerrado”, manifestó en un video que estuvo cuatro días internado en un hospital de la ciudad de Los Ángeles, California.

“Di positivo a los resultados del coronavirus. Estuve hospitalizado cuatro días en un hospital de la ciudad de Los Ángeles. Monitorearon muy de cerca los síntomas que yo presentaba”, comenzó diciendo.

Asimismo, reveló algunos de los síntomas que lo alertaron a que fuera de inmediato al hospital.

“Me dolía demasiado la garganta, no podía respirar muy bien. Entré en pánico y fui al hospital. Me nebulizaron. Al cuarto día me dieron de alta para continuar con mi cuarentena desde casa y así dar espacio en el hospital para gente que realmente lo necesita”, dijo Colindres.

Cabe recordar que Jay se hizo conocido y viral en Internet por su frase “Estúpida, mi pelo, idiota” en el programa de Telemundo.

