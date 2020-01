Tilsa Lozano aclaró para “Válgame” su actual situación con Jackson Mora, luego de que este visitara su nueva peluquería de la empresaria y exvengadora.

La también conductora de televisión contó que ambos ya han hablado. “Eso ya se ha aclarado, se ha hablado. Hemos conversado. Lo dejamos ahí. No voy a ser hipócrita y no voy a decir que no hemos hablado”, respondió para las cámaras".

Según Tilsa Lozano, ella está tranquila y enfocada en sus negocios. “Estoy tranquila, estoy pasándola super tranquila. Estoy con trabajo y salud, así que estoy tranquila. La fiesta está en paz”.

“Hubo un dime y no un direte porque yo no contesté. Yo no fui la que estuve paseándome en todos los programas”, añadió Tilsa Lozano.

Eso sí, Tilsa Lozano negó que exista algún tipo de canje para Jackson Mora. “Acá no hay canje para nadie. A él le cobramos más claro”, acotó.