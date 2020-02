Las hermanas de Jefferson Farfán hablaron con el programa “Válgame” y revelaron cómo es la relación con Jefferson Farfán y su mamá. Doña Rosario Guadalupe.

Las hermanas de la “Foquita” Farfán negaron que exista una mala relación y contaron que su papá, Luis Agustín Farfán Quispe, ayudó a Jefferson Farfán en sus posibilidades.

“No entiendo por qué dicen que mi papá nunca lo ha apoyado. Yo que sepa él lo ha apoyado en lo que ha podido porque en esa época no se ganaba la cantidad de dinero que se gana hoy en el fútbol (...) Su mamá ha dado todo por su hijo, pero también ha habido ayuda de mi papá, de mi abuelito, de mi tío Roberto Farfán. Mi papá ha sido un buen papá y es un buen abuelo”, dijo una de ellas.

Otra de las hermanas añadió que no esperan nada de Jefferson Farfán, en especial su propio padre, Luis Agustín Farfán Quispe. “Mi papá nunca ha esperado algo de él. No hemos estado esperanzado en su dinero. Él a nosotros no no da ni un sol mensual”.

Doña Charo

Sobre la relación que mantienen con la mamá de Jefferson Farfán, las hermanas dijeron que hay un respeto con Doña Charo. Incluso revelaron cómo la llaman.

“Nosotros llevamos una buena relación, sin incomodarlo, sin meternos en sus cosas de él. Nosotros hemos ido a su casa en la Molina. Las veces que hemos ido, la hemos visto (a Doña Charo) y le hemos saludado con respeto. Le decimos “Tía” con respeto. Incluso mi mamá le saluda a la señora”, indicaron.

