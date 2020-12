Por: Sara Abu Sabbah

Diciembre siempre ha sido un mes de riesgo para la ganancia de peso. Se estima que las personas que no se cuidan ganan entre 3 y 5 kg en promedio.

Si la preocupación por el peso radica en el cuidado de la figura, hoy deben saber que es el factor de riesgo más importante para complicaciones por la COVID-19.

Es verdad que si el peso ganado es reciente resulta más fácil perderlo y es verdad también que hacer una dieta que restringe muchos alimentos puede tener resultados en el corto plazo.

Sin embargo, esas dietas milagrosas que hacen perder 3 o más kilos en una semana pueden ser un peligro. No son dietas que uno pueda sostener en el tiempo porque cuando ya no se aguanta más, se come de todo y no solo se recupera el peso perdido, sino que se puede ganar más.

A eso se le llama efecto yo-yo. Además, esas dietas restrictivas bajan las defensas del cuerpo haciendo a la persona más vulnerable a infecciones incluyendo por coronavirus. Si necesita perder peso, busque ayuda profesional. Evite hacer dietas de moda.