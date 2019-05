¿Cómo reaccionó Melissa Loza al saber que Xoana González está en Perú?│VIDEO

La modelo argentina Xoana González regresó al Perú luego de que le levantaran la orden de captura por el juicio con Melissa Loza.

"Válgame Dios" quiso saber la opinión de Melissa Loza, pero ella prefirió mantener el silencio, pese a que el reportero insistió con la pregunta.

Melissa Loza hizo caso omiso a la interrogante del reportero de espectáculo y prefirió hacer cómo si no lo hubiese escuchado; sin embargo, lo cierto es que Xoana González ya está en Lima junto a su esposo y disfrutando el tiempo perdido.

Disculpas

A su llegada, la argentina mostró su disposición por pedirle disculpas a Melissa Loza.

No tengo nada contra la otra persona. En verdad me merecía una bajada. Mi abogado me ha dicho que ya no abra la boca", dijo Xoana González.

