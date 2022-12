La conductora de televisión Karla Tarazona reveló que realizó una sorpresa para sus tres hijos, Stephano, Alessandro y Valentino. Según ella, se trata de una nueva etapa para su familia después de su divorcio con el empresario Rafael Fernández.

“Los que me conocen saben muy bien que no le tengo miedo a empezar de cero, que lloro claro, que tengo mis momentos de desesperación por supuesto, pero también cuando me pasa ni nadie me detiene”, escribió Karla Tarazona en Instagram Stories.

“Nuevos comienzos, tengo 3 razones más que suficientes para no dejarme vencer jamás. Todo en mi vida gira en torno a ellos, todo lo que tengo es para ellos, Stephano, Ale y Vale. Hoy al fin nos entregan algo que esperé muchos días, ellos ni se imaginan, solo les dije alístense que tengo una sorpresa!”, se lee en el post de la presentadora de televisión.

Foto: Instagram @latarazona

En otro post, Karla Tarazona aseguró que Dios limpió su camino porque merecía algo mejor: “Los tiempos de Dios son perfectos. ÉL no nos quita, ÉL solo limpia el camino porque sabe que mereces lo mejor”.

“Aunque a veces no entendamos y renegamos pues el tiempo te da las mejores respuestas y es cuando te das cuenta que solo tienes que agradecer por todo lo que Dios y la vida te dan, porque llegas a entender que mereces lo mejor, que llegaste para ser feliz y que nada ni nadie tiene derecho a apagar tu luz”, indicó.

Foto: Instagram @latarazona

TE PUEDE INTERESAR