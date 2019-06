La comprometedora pregunta sobre George Forsyth que Aída Martínez se negó a responder│VIDEO

Aída Martínez reveló importantes detalles del breve romance que tuvo con George Forsyth en "El valor de la verdad", no obstante, la modelo se negó a responder una pregunta que involucraba al alcalde de La Victoria.

"¿Tuviste relaciones se****** con George Forsyth?", fue la pregunta número 19 que le realizaron a Aída Martínez.

Sin embargo, Milena Zárate tocó el botón rojo y evitó que Aída Martínez responda.

Según la colombiana, lo hizo en consideración con la actual esposa de George Forsyth, Vanessa Terkes.

"Soy un poco considerada, sobre todo con lo de Vanessa (...) sabemos que ahorita hay bastantes problemas con ellos y creo que Aída no está para que se meta", dijo Milena Zárate.

"Yo soy amiga de Aída, creo que es mejor que ella siga tranquila como está", agregó la cantante.

En ese sentido, Beto Ortiz cuestionó el momento en que esto habría ocurrido: "Me has hecho dudas respecto de los tiempos, porque yo entendía que estábamos hablando de cuando tenías 17 pero ya no sé".

"Nadie nunca sabrá", le respondió Aída Martínez.

Por su parte, Greg Michel recordó que Aída Martínez se reencontró con George Forsyth en un evento el año pasado: "Pero habló de un evento que pasó antes del matrimonio (el año pasado)".