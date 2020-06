Qué tal. Uno de los jugadores más queridos por la afición peruana es Edison Flores, más conocido como el “Orejas”.

Resulta que al 20 de la Selección se le está “crucificando” por una supuesta conversación en Instagram con una jovencita menor de 20 años, y hasta se convirtió en tendencia bajo la sospecha de una infidelidad.

Este “escándalo”, como titulan algunos, alimenta el morbo de los discípulos de Magaly Medina porque, además, la esposa del jugador, Ana Siucho, dejó frases que serían una respuesta directa al chat de Edison: Y dice así: “A mí me puedes destrozar mil veces, pero yo nunca te voy a hacer lo mismo. No lastimo a quien me lastimó, no me rebajo al mismo nivel. Solo me alejo y me vuelvo indiferente; pero recuerda que todo vuelve en esta vida y todo lo malo que haces, algún día regresará”.

Desde luego, también son muchos los que se resisten a creer que esto sea verdad porque confían en el buen Flores, tanto en la cancha como en su vida familiar.

Ana, hermana del también jugador Roberto Siucho, por su parte, se ha mostrado como una mujer sobria, lejana de las cámaras y hasta en su matrimonio con el “Orejas” evitó la exhibición exagerada.

Hoy, las fotos de la boda también fueron retiradas de la cuenta del pelotero, lo que le suma un condimento extra a la eventual pelea que, como hemos dicho, es la comidilla en las redes sociales.

Ya si queremos ser malévolos, recordemos lo que “Foquita” Farfán dijo hace tiempo: “Muchos piensan que el ‘Orejas’ es tranquilo, no tiene nada de tranquilo; es más vivo que todos”.

Y una tuitera arremete con todo con este tuit: “Cuando crees que él no es de esos, es que sí es de esos. Edison flores y su cara de no matar una mosca, sí que mata a todas”. ¿Más malévolos? Entonces vamos con Eduardo Galeano, el escritor uruguayo: “En su vida, un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión, pero no puede cambiar de equipo de fútbol”. La verdad, a nosotros nos importa que “Orejas” siga metiendo goles. Nada más. Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta mañana.