Tilsa Lozano viajó a Estados Unidos con su hija Valentina y algunos usuarios le increparon por no llevar a su hijo Massimo.

En su cuenta de Instagram, la conductora dio una contundente respuesta a las personas que la han juzgado. Ella contó que su hijo está al cuidado de su padre, ya que todavía es muy pequeño para ir a Disney.

“Estuvimos evaluando, pensando, no sé si todas las personas que me escriben conocen Disney pero les voy a contar: es un lugar muy grande donde hay muchísima, demasiada gente y hay que caminar horas de horas; por lo tanto, estuvimos evaluando y decidimos que a este viaje venga solo Valentina. Massimo, como me preguntan ¿con quién has dejado a tu hijo? Mi hijo está con su papá, mi hijo tiene mamá y tienen papá, también tienen abuelos por ambas partes. Entonces mi hijo está muy bien cuidado”, señaló Tilsa Lozano en sus historias.

La exvengadora también lamentó los comentarios con mala intención respecto a sus hijos: “Para que quede claro que no es que yo no he querido traer a Massimo porque prefiero viajar solo con Valentina. Valentina va a cumplir cuatro años, es una niña que camina a la perfección, que la puedo sentar en un coche para que no se me pierda para ir a Disney, Massimo es un niño de un año y tres meses que es una bala (...) es un niño que ni va a disfrutar ni va a entender”, explicó.

“Ni bien regreso de Miami tengo un viaje armado con mis dos hijos para compartir con ellos, va a ser en el Norte del Perú. Esa es la explicación, no se trata de si yo prefiero o no prefiero viajar con Valentina, se trata de que este es un regalo para Valentina. También aclarar que la gente me dice ‘con quien has dejado a tu hijo’ Yo no dejo a mi hijo”, sentenció Tilsa Lozano.

Tilsa Lozano-aclaración