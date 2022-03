Con una pregrabación, Bruno Mars estuvo presente en los Billboard Music Awards (VIDEO)

Bruno Mars fue el encargado del último show de la noche en los Billboard Music Awards edición 2017 con su tema “Versace On The Floor” de su más reciente álbum “24K Magic”, pese a no estar físicamente en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

El 'milagro' se dio ya que el cantante grabó esa presentación el pasado 10 de mayo desde Amsterdam, capital de Holanda.

Pero el cantante de 31 años no fue el único en tener una presentación vía satélite, ya que el británico Ed Sheeran hizo lo mismo desde Chile.

El artista que en breve visitará Perú con la gira "24K Magic World Tour", estuvo tuvo tres nominaciones en esta premiación por la "Mejor canción", "Mejor artista" y "Mejor álbum", pero no pudo llevarse ninguna presea a casa.

