Conductores de "EBDT" revelan que Vanessa Terkes se desmayó al ver ampay de George Forsyth

Los conductores de "En Boca de Todos" rompieron su silencio y confirmaron que Vanessa Terkes sufrió una descompensación tras la difusión de unas imágenes de su esposo George Forsyth en una salida con otras mujeres.

Ricardo Rondón contó durante el programa que Vanessa Terkes se encontraba grabando mientras salía a la luz el ampay de George Forsyth un sábado por la noche con sus amigos y un grupo de mujeres. Tras terminar el programa, la actriz se desmayó.

“Ella estaba grabando, el 7 de mayo, su secuencia ‘La sabrosura con Vanessa Terkes’ junto a Mayra Goñi y Nesty, al terminar no pudo más y se descompensó”, contó el conductor.

A raíz de lo ocurrido, Vanessa Terkes fue trasladada en ambulancia a una clínica, lugar al que llegó George Forsyth.

En ese contexto es cuando el alcalde de La Victoria habría llamado "bruta" a su todavía esposa: "Al reclamarle por otras mujeres en una ambulancia, donde me puse mal por todas las cosas que me enteré, él ni siquiera quería subir a la ambulancia. Ya en en el interior le reclamé por qué no estaba con su aro de matrimonio y me dijo: 'acaso no tienes poder de razonamiento. No te das cuenta que se terminó'. Me dijo que no era su culpa que yo sea tan bruta y cerrada, que era evidente", dijo la actriz en su denuncia.