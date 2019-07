Conocidas figuras del espectáculo apuestan por diseñadores peruanos

Los diseñadores Betto Gómez Ballón y Víctor Gonzáles será los encargados de vestir a diversas figuras del espectáculo nacional como Paloma Fiuza o Dulcelia Echevarría, quienes son algunos de los rostros invitados al esperado evento Met Vala.

Tras 19 años funcionando como uno de los centros de diversión más importantes para la comunidad LGBTI+ en Lima, la discoteca Valetodo Downtown celebrará un año más está vez bajo la temática “Brillos” y para dicho evento, los mencionados diseñadores vienen preparando una serie de sorpresas para deslumbrar a todos en el esperado evento.Conversamos con los creativos de la moda y sus expectativas acerca del evento.

¿Cómo tomaste la invitación de Downtown para ser parte de este evento?

Betto Gómez: Con mucho orgullo. Nada me hace más feliz que ser parte de nuestra comunidad a través de un evento como este.

Víctor Gonzáles: Me gustó mucho la idea desde que me propusieron ser parte del evento, pues a nivel local, los diseñadores y nuevos talentos no tienen una ventana para exponer su trabajo y que mejor manera de hacerlo que a través del aniversario más esperado de la temporada.

¿Qué opinas sobre la labor del establecimiento de visibilizar a la comunidad LGBTI+ y dar ventana a talentos nacionales como ustedes?

BG: Creo que es momento de unirnos como comunidad y parte importante en nuestra historia LGBTI+ es la discoteca Valetodo Downtown y sus 19 años de presencia en una ciudad como Lima, donde el ser gay era complicado y es totalmente admirable como el lugar ayuda a muchos a dar la cara a la sociedad.

¿Qué otros personajes podremos ver esa noche usando sus diseños?

VG: Romina Lozano, Dulcelia Echevarría, Brenda Carvalho son algunas de los rostros que llevarán algunos de mis diseños.

BG: Paloma Fiuza es a quien vestiré para el evento.

¿Qué podemos esperar en cuanto a sus diseños para la noche del viernes? ¿un adelanto de lo que se podrá ver en la Pink carpet de la Met Vala?

BG: Es un desafío para mi vestir a Paloma en un estilo tan diferente a lo que normalmente realizo como diseñador. Sin embargo, el jugar con brillos y materiales nuevos es maravilloso. Creo que estarán contentos con el resultado.

VG: Mucho brillo y glamour siguiendo la línea de mi trabajo, los vestidos de gala. Cada una de las chicas que usarán mis prendas llevarán algo según su estilo pero con un toque innovador, impactante.



El evento se llevará a cabo este viernes 19 desde las 9:00 PM en Miraflores con la llegada de los invitados, el cocktail privado y el posterior ingreso para el público en general. El show estelar estará a cargo de la reconocida cantante urbana Malucci. Para más información del evento, visita el Fan Page de Valetodo Downtown en Facebook.