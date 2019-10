Janet Barboza es la nueva presentadora de “Se pone bueno” tras la renuncia de Christian Domínguez a Latina. Sin embargo, su elección no ha sido del agrado de la Milena Zárate, quien ha salió echando chispas de las grabaciones, según ella, porque la ‘rulitos’ trató de “ridiculizarla” delante de todos los invitados.

“Quiso ridiculizarme, se era su objetivo, para ella sentirse grande”, dijo a Diario Ojo.

Resulta que Milena fue invitada para cantar con una niña en el programa, pero Barboza no la miró, ni la saludó (en palabras de la colombiana). Por ello, ante tal desplante, la expareja de Edwin Sierra, tuvo fuertes calificativos contra la conductora de televisión.

“Esta señora en pleno programa, me presenta (en el set) y ni me saludó, no tuvo la decencia (de hacerlo). A la hora de cantar con la niña, hice un poco de chacota para salvar el momento. Pasa que terminan todos y nos ponen atrás, y ella solo se refirió a la niña. Yo la quedo mirando y digo ‘¿qué le pasa, está bien?' (...) Me pareció que fue una falta de respeto de una persona que no tiene el más mínimo criterio de lo que es conducción, no tiene el más minino de educación, es una persona que es altanera, desubicada y una fingidaza”; comentó indignada.

Zárate dijo que expresó su molestia con el productor del programa, quien le ofreció disculpas y se comprometió a “editar” las grabaciones.

“Voy donde producción y les digo, ‘controlas a esta loca o la controlo yo. Yo no he venido a que me falten el respeto’. Quise encararla (...) pero todo el público eran niños. No era el lugar (...) Si tiene una rencilla conmigo, que me lo diga face tu face”, agregó la colombiana.

¿Cuándo empezó la ‘bronca’ entre ambas?

Hace poco Milena criticó que la pareja de Janet Barboza, Miguel Bayona, se sentara en el programa ‘Válgame Dios’ para aclarar el supuesto ‘affaire’ que tuvo con Shirley Cherres.

Además, cuestionó la elección de Barboza como presentadora del programa de espectáculos “Válgame”:

“Los demás que están allí, están de relleno, entre ellas están Janet Barboza. Yo dije que me parecía una persona disforzada. Me parece que siempre quiere tener la razón en todo y tiene la autoridad moral para pensar que todo lo que dice prevalece y es así”.

- Video: Carlos Narciso