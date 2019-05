Corazón Serrano: Isabel Enriquez aclara cómo quedó en casting de agrupación de cumbia

Luego que la agrupación 'Corazón Serrano' presentara a Isabel Enriquez como la nueva integrante de dicha orquesta tras realizar un riguroso casting. La joven aclaró cómo es que llegó a ser parte del grupo de cumbia.

"En el año 2014 participé en el casting que se realizó en Piura, en esa oportunidad viajé con mi mamá, esperanzada, llena de ilusiones de ser la nueva integrante, viajé desde Tacna hasta Piura por un solo y gran motivo "mi pasión por la música". Gracias a mi madre esta aventura se hizo posible. Madrugué como todas las niñas y señoras que estuvieron aquel día e hice mi audición, cuando dieron los resultados no saben como me sentí, recuerdo aquel parque donde con mi madre lloramos juntas y me frustré tanto que ya no quise saber más de la música", contó en su cuenta de Instagram.

Este mensaje lo publicó, al parecer, al ver las criticas que le llegaron a Corazón Serrano luego de asegurar que realizaría un casting, pero los seguidores se dieron con la sorpresa que es una cantante con experiencia, debido a que ha trabajado en 'Clavito y su chela'.

Sin embargo, Isabel Enriquez reveló que ha luchado varios años para estar en la agrupación de sus sueños, pese a que en varias ocasiones fue 'choteada' por distintas orquestas.

"Volvimos a Tacna, yo derrotada con un gran fracaso encima, en ese momento tenía tan solo 15 años y quizás para muchos suene tonto pero en realidad esto me afectó muchísimo, me alejé de la música por 2 años completos, hasta que comprendí el por qué yo no fui seleccionada, no era mi timbre de voz el que buscaban (en ese momento)", escribió.

