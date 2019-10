A principios de año, la cantante de Corazón Serrano, Lesly Águila, se mostraba más enamorada que nunca de su pareja Cristhian, un barbero de la ciudad de Piura.

Con un extenso mensaje, Lesly Águila no quería dar muchas explicaciones de su nuevo romance, pues apenas un mes antes, es decir, en diciembre del 2018, había cortado su relación con el también cantante de cumbia Franck Mendoza, la cual ocurrió en medio de dimes y diretes por parte de ambos.

Lesly Águila presentó a Cristhian como su nueva pareja y para ello colgó una foto abrazada al aficionado de los tatuajes.

El mensaje de Lesly Águila presentando a su novio Cristhian:

¡En todo este tiempo he pasado miles de cosas que no se lo imaginan! ¡Permití que me rompieran el corazón de la peor manera! Y aún así seguía con una sonrisa en el rostro, de pie por mi trabajo y más aún por mi familia".

“Pienso y llego a la conclusión que todo pasa por algo, que para llegar a ser feliz en su totalidad tienes que llorar, sufrir, reír y (sic) ¡infinidades de cosas! Mejor dicho, levantarte y caerte cuantas veces sea necesario. También pienso que cuando en una relación se falta el respeto de diferentes maneras es mejor poner fin y ¡seguir! Porq (porque) tarde o TEMPRANO llega a tu vida alguien que SI está dispuest@ a luchar por ti y sobre todo a brindarte su amor nada más hermoso demostrando el mismo amor a tu FAMILIA y eso es lo que estoy viviendo ahora ... ¡SOY FELIZ! ¡Y quiero compartirlo con ustedes!”.

Sin embargo, Lesly Águila ha sorprendido a todos al borrar la foto que colgó junto a Cristhian. No solo eso, ella también ha borrado que tiene una relación con el barbero de sus redes sociales.

Otra sospecha de que el amor entre ambos se terminó es que Lesly Águila ya no interactúa en redes sociales con Cristhian.

La locura de amor de Cristhian por Lesly Águila:

El joven novio de la cantante hizo tremenda locura de amor por ella, pues se tatuó el nombre y apellido de Lesly Águila en uno de sus brazos.

"Lo más loco que han hecho por mí", dijo en ese momento Lesly Águila pues mostró el brazo de su novio en redes sociales.