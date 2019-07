​Corazón Serrano: ¿Lesly Águila también está embarazada?

El grupo de cumbia, Corazón Serrano, se encuentra en los Estados Unidos como parte de una gira que realizan en la tierra del Tío Sam.

Las chicas aprovechan cada espacio en el que tienen tiempo libre para salir y retratarse en los lugares más lindos de Estados Unidos. Además, aprovechan el buen clima que hay allá.

(FOTO) Agrupación se encuentra en Estados Unidos

Es así que Lesly Águila se retrató luciendo un enterizo con falda que llamó la atención de sus fans pues notaban un poco abultado su vientre.

"¿Estás embarazada?", fue la pregunta que le hicieron a Lesly Águila, quien respondió de inmediato negando la buena nueva a sus seguidores.

(FOTO) Esta foto encendió las alertas de los fans

Por el contrario, Lesly Águila dijo que, por ahora, no está en sus planes ser mamá.

"No, ojalá Dios me de la dicha de ser madre cuando él así lo decida. Por ahora no está en mis planes, estoy muy enfocada en mi trabajo", señaló.