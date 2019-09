La cantante de Corazón Serrano, Nickol Sinchi, se convirtió hace poco en flamante mami de un bebé que nació varoncito y que esperaba con muchas ansias.

A sus 20 años y en el mes de mayo, Nickol Sinchi anunciaba la buena nueva de su primer embarazo que dejó a más de uno sorprendido. Muchas críticas le hicieron pero ella supo responder a cada una de estas.

Nickol Sinchi ha mostrado algunas imágenes de su bebé, cuyo alumbramiento fue de manera natural. La cantante se animó también a enseñar las fotos oficiales de lo que fue su sesión de fotos cuando estaba embarazada.

Nickol Sinchi muestra su pancita y se luce en prendas blancas y con una gran corona de flores en su cabeza. “Llegaste para llenar la vida que me queda, llegaste para vestir mis noches con tu luz”, escribió al pie de la foto.

Cuando anunció el nacimiento de su bebé, Nickol Sinchi fue interrogada sobre el paradero del padre y ella no tuvo mejor respuesta que señalar que estaba al lado suyo, pues ella nunca se ha mostrado junto al progenitor de su niño.

“Ok. responderé una vez más, no me gusta exponer a mi familia, ni mi pareja y mucho menos a mi bebé. Si hice la publicación es porque páginas falsas publican fotos falsas. Es mi vida privada, si me apetece poner algo lo pongo y si no, no. Eso se debe respetar”, aclaró en su momento.