​Nickol Sinchi y su respuesta cuando le preguntan si está soltera

La cantante de Corazón Serrano, Nickol Sinchi, hizo noticia esta semana al anunciar que está en la dulce espera de su primer bebé, quien será un niño y que nacerá este año.

Nickol Sinchi no ha revelado el nombre del padre de su bebé y muchos menos se ha mostrado con alguna pareja en redes sociales, por lo que la identidad es todo un misterio.

(FOTO) Así anunció Nickol Sinchi que estaba en la dulce espera

Ante esta situación, los fans de Nickol Sinchi le han preguntado si se encuentra soltera y ella confirmó que si lo está. Es más, la cantante del tema "Hasta la raíz" señaló que dirá que está casada cuando contraiga matrimonio.

(FOTO) Nickol Sinchi se quedará en la orquesta luego de dar a luz

"Estoy muy confundido, siempre decías que estabas soltera y ahora embarazada, bueno si es así, felicidades", le comentó un usuario y esta fue la respuesta de Nickol Sinchi: "No me he casado para decir lo contrario".

"Felicidades pero no logro entender, si cada vez que te preguntaban si estabas soltera decías que sí, ¿qué pasó?", le escribió otro fan, a lo que Nickol Sinchi aclaró: "Responderé que estoy casada cuando contraiga matrimonio".

HAY MÁS...