Corazón Serrano: ​¿Nickol Sinchi se lleva mal con Ana Lucía Urbina? | VÍDEO

La cantante de Corazón Serrano, Nickol Sinchi, se animó a responder preguntas de sus fans y para ello les escribió "A jugar un ratito" en sus historias de Instagram.

De inmediato, las interrogantes para Nickol Sinchi no se hicieron esperar y en estas le preguntaron sobre su carrera y su próxima etapa como madre, pues se encuentra en la dulce espera de su primer bebé.

Sin embargo, una de las interrogantes llamó la atención de todos y en este le preguntan sobre una posible rivalidad con su compañera de Corazón Serrano, Ana Lucía Urbina, la cantante y novia de Edwin Guerrero Neyra.

"¿Cómo te llevas con Lucía?", fue la pregunta que Nickol Sinchi respondió así: "Con Lucía me llevo muy bien y para todas esas personas que andan inventando como siempre cosas, ehh no, si me llevo bien con Lucía y con todas las chicas".

Lo cierto es que en redes sociales circulan videos de ambas en los que aseguran que se llevan mal y esto se hace notar en el mismo escenario, donde deleitan a su público con lo mejor de la cumbia peruana.