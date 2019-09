La cantante de Corazón Serrano, Nickol Sinchi, es la nueva mamita del mundo de la cumbia, pues hace unos días nació su primer bebé varoncito que la tiene más feliz que nunca.

Nickol Sinchi finalmente se animó a hablar de lo que fue su parto, el cual fue natural, e incluso se mostró con una abultada pancita a días de haber alumbrado a su hijo.

La artista agradeció la preocupación de sus fans, así como los mensajes que ha recibido por la llegada de su primer bebé.

Nickol Sinchi sorprendió al revelar que pronto estará de vuelta a los escenarios junto a Corazón Serrano.

“Hola amigos ¿cómo están? Hago este video para agradecerles de todo corazón por cada mensaje que me dejan, por estar pendiente de todas las cositas que yo subo, muchísimas gracias. Pedirles disculpas por no poder responder todos los mensajes, como ustedes saben, me estoy dedicando 100% a mi familia y aprovechar todo el tiempo posible que estoy con ellos, gracias por estar pendiente de mi, gracias por la preocupación, ya estoy mejor, ya estoy recuperándome, falta poco para reincorporarme, muchísimas gracias por todo”, dijo en sus historias de la red social de Instagram.