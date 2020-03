El conductor de televisión, Nicola Porcella, desmintió haber tenido fuertes palabras contra el comandante del Ejército, Christian Cueva, quien le propinó varios golpeas a un joven que no acató el toque de queda por la propagación del coronavirus o covid-19.

Según una publicación del portal El Peruano Noticias, Nicola Porcella habría dicho sobre el accionar del militar: “Métete con alguien de tu tamaño”.

Al respecto, el exguerrero dijo que dicha información es falsa y pidió terminar este tipo de noticias.

“Esta noticia es FALSA. Basta ya de desinformar con cosas así, en vez de leer y darle like deberían denunciar la página, que en estos momentos tan sensibles no es ni gracioso.Vamos a juntarnos, a apoyarnos el uno al otro y no a crear discrepancias que como país no nos ayudan en nada.Vamos Perú”, escribió Nicola Porcella.

Cabe indicar que el militar Christian Cueva fue separado y no participará durante el toque de queda, más no fue separado de la instituación. Él será investigado.

