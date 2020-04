A raíz de la gran crisis sanitaria que venimos pasando a nivel mundial a causa del coronavirus, no solo las personas se han visto perjudicadas económicamente, laboralmente, entre otros aspectos. Sino que una de la especie más débil débiles frente a esta pandemia han sido los animales, ya que el índice de abandono cada vez va en aumento.

En las distintas redes sociales ha estado circulando información sobre que distintos animales podrían ser portadores del COVID-19 y que por ende podrían contagiar a sus dueños, lo cual es completamente falso.

Frente a esta problemática, la actriz María Antonieta de las Nieves, más conocida por su personaje de “La Chilindrina”, envió un emotivo mensaje para generar conciencia en torno al cuidado de los animales en este delicado momento que se vive en varias naciones.

La popular comediante indica que hay que proteger y amar a nuestras mascotas, que hoy cumplen un rol de compañía en esta cuarentena.

“Quiero decirles que con esto del coronavirus a mucha gente le ha dado por abandonar a sus mascotas, a sus animalitos, no lo hagan, ellos no te pegan el coronavirus, a ellos no les puede dar. Y ya que no puedes abrazar o besar a tus amigos, a tu papá y a tu mamá, miren cómo si puedes (abrazar) a los perritos, a los gatitos, a todos los animalitos. Por favor, son parte de nuestra familia y también son hijos de Dios, ¡no los abandones!", mencionó en un vídeo grabado desde el patio de su casa.

