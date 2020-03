La actriz, Anahí de Cárdenas, quien viene atravesando una lucha constante para combatir el cáncer que padece, utilizó sus redes sociales, como es de costumbre, para comunicarse con sus seguidores y regalarles nuevamente una reflexión en estos complicados momentos que venimos atravesando como país a raíz de la propagación del coronavirus.

Y es que la artista a través de su cuenta oficial de Instagram contó que a raíz de la quimioterapia, lo que más extraña es su cabellera, la que ha perdido debido a los fuerte químicos de su tratamiento.

“¿Ustedes creen que alguna marca de shampoo me quiera auspiciar próximamente? Puede parecer una c..., pero una de las cosas que mas extraño de mi vida anterior es verme con pelo. Es algo que como seres humanos, por mas simple y mundano que sea, nos define”, manifestó.

Asimismo, Anahí señala que siente curiosidad por saber cómo le crecerá su cabello.

“No sé si algún día se ponga de moda estar calva, pero no importa. Es mi moda por el momento. Ya me está creciendo un poco, y muero de la curiosidad de saber como crecerá. Mucha gente me ha dicho que me van a salir rulos... me parece interesante. Lo importante es que estoy sana. Confío en el proceso del universo y estoy a salvo”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR