La actriz Anahí de Cárdenas, quien viene enfrentando una dura batalla contra el cáncer de mama, y que debido a eso también forma parte del grupo vulnerable que puede contagiarse rápidamente del temido coronavirus.

Y es que para la artista estos momentos de cuarentena que venimos atravesando con el fin de evitar la propagación del COVID-19, son realmente complicados y muy difíciles.

“No creo que haya una sola persona que la esté pasando increíble en esta cuarentena. Es difícil, es jodido, es claustrofóbico. Hay gente que se empieza a poner hipocondríaca. Que piensa que está con COVID-19. Síntomas empiezan a aparecer de la nada, y es increíble como la mente nos juega malas pasadas. En la ultima semana he pensado que me he contagiado por lo menos 2 veces”, manifestó.

Asimismo, señaló que muy aparte de acatar las normas, debemos de parar de circular información falsa sobre el virus.

“El presidente al medio día se ha convertido en una constante diaria y sinceramente creo que deberíamos, aparte de acatar las ordenes impuestas, PARAR. De dejar de circular información, no siempre real. Los pensamientos se convierten en palabras, que se convierten en nuestra realidad”, expresó.

“No dejemos que el miedo nos gobierne, no dejemos que la muerte sea nuestra realidad. En momentos de crisis siempre salen las cosas mas impresionantes”, concluyó.

