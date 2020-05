Andrés Hurtado, el conductor del programa “Porque hoy es sábado con Andrés”, no dudó en compartir en sus redes sociales un meme sobre extraterrestres. Y es que lo que llamó la atención de los usuarios, es que el presentador se mostró muy enojado con los creadores de este tipo contenido.

En la imagen se puede apreciar a la conversación de estos personajes, quienes quieren ‘invadir el planeta tierra’. “¿Bajamos ya o esperamos que estén más gorditos?”, dice uno de los aliens. “Ten paciencia, 15 días más y estarán en su punto”, responde el otro alien.

Hurtado no tuvo reparos en subir la foto a su cuenta oficial de Instagram y comentar: “Pobres insulsos e ignorantes los que crean estos memes".

La publicación ya tiene más 800 ‘me gusta’ y viene siendo viralizada en redes. Recordemos que en varias oportunidades, Andrés ha mencionado que “se siente el representante de los extraterrestres en la tierra”.

“Todos aquellos que se burlan de mí porque yo dije esto, simplemente he dicho que soy un hermano superior. Los mal llamados extraterrestres son hermanos superiores y si yo creo, porque he tenido conexión con ellos en Filadelfia, yo ya lo expliqué en CNN. Expliqué que soy un hermano superior y que he venido a salvar a la Tierra, a los humanos, pues esa es mi verdad”, manifestó en enero de este año.

