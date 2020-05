¿La negó? El futbolista, Beto da Silva, quien fue ampayado por la cámaras del programa de Magaly Medina junto a Ivana Yturbe, incumpliendo las normas dadas por el gobierno para frenar el avance del coronavirus, opinó al respecto y aseguró que la modelo solo es su amiga.

“Con ella, no (está pasando la cuarentena). No me has visto salir de su casa. La verdad, Ivana es mi amiga, es mi amiga, pero está mal, y yo vivo por acá”, manifestó.

Sin embargo y pese a las imágenes difundidas por el programa de la ‘Urraca’ donde se le ve saliendo de la casa de la chica reality en pantuflas, el jugador de Alianza Lima niega rotundamente alguna relación amorosa con la ‘Princesa Inca’.

Cabe resaltar que el sistema del Ministerio del Interior, aparece que Ivana Yturbe no cuenta con permiso para transitar por la calle y que el de Beto venció el día 2 de abril.

Beto Da Silva niega haber salido de la casa de Ivana Yturbe. (Video: ATV)