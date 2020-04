El exconductor de “El Valor de la Verdad", Beto Ortiz, quien actualmente se encuentra cumpliendo con la cuarentena en un conocido hotel de Lima, reveló a través de sus redes sociales que personal de salud le realizó la prueba rápida de descarte del coronavirus.

Y es que recordemos que el periodista llegó a Lima en un vuelo humanitario junto a otros peruanos desde Estados Unidos, donde venía estando de vacaciones. Tras su llegada, se aplicaron todos los protocolos de seguridad para evitar la propagación y/o contagio del COVID-19.

El presentador usó su cuenta oficial de Instagram para informar a sus seguidores que se realizó la prueba de descarte.

“El Dr. Frank Flores y su equipo de tecnólogos acaban de anunciarme que el resultado de mi prueba ha sido NEGATIVO”, comenzó escribiendo.

Beto también aprovechó para explicarle a los usuarios cómo es el procedimiento de esta nueva prueba rápida o también llamada prueba de inmunoglobina.

“La prueba de inmunoglobulina o prueba rápida que se usa así: Te pinchan un dedo para sacarte una gotita de sangre y la colocan en el dispositivo a esperar el resultado. Si te sale la letra M significa que en este momento tienes una infección AGUDA de coronavirus. Si te sale la G significa que tienes la infección en desarrollo desde hace más de 7 días y ya has generado anticuerpos. Si te sale la C (como a mí) significa que la prueba no ha detectado anticuerpos del virus en tu sangre”, confirmó.

