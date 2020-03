El último sábado y domingo, como es costumbre, Latina Televisión emitió “El Wasap de JB". Días en los que se cumplían la disposición de aislamiento social obligatorio por el estado de emergencia para evitar la propagación del coronavirus.

Y es que a diferencia de otros fines de semana, los televidentes hicieron hincapié en un sketch particular sobre el ciudadano que fue detenido luego que incumpliera la cuarentena por sacar a pasear a su perro a la calle y que fue rápidamente viralizado en redes sociales.

Lo particular de este caso es que, según han mostrado los cibernautas, la grabación de la parodia ocurrió cuando ya estaba vigente la disposición del Gobierno que obliga a que no salgamos de nuestras casa, y en caso se haga, pues se mantengan vigentes las medidas de prevención como el uso de mascarillas y distancia de otra persona. Sin embargo, en las grabaciones se pudo observar que no acataron ninguna de estas normas.

“¿Cómo es que Jorge Benavides grabó la parodia de la mujeres prefiriendo al perro en lugar del marido? ¿No se supone que para ese momento ya había disposición de aislamiento social obligatorio?”, “Se juntan sin mascarillas y no respetan el metro de distancia. Señor presidente Martín Vizcarra es necesario que estas personas se desplacen y reúnan ¿Con qué colaboran? Mejor que pasen programas culturales, deportivos o películas que sean grabados. No podemos ser tan indolentes”, son algunos de los comentarios que se leen en redes.

TE PUEDE INTERESAR