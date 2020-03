“En boca de todos”, programa que es conducido por Tula Rodríguez, Ricardo Rondón, Carloncho y Maju Mantilla, no se emitió este lunes por América Televisión. En su lugar, trasmitieron la telenovela “Yo no me llamo Natacha”.

En conversación con el diario Trome, Tula Rodríguez manifestó que se viene trabajando en los temas técnicos para que muy pronto puedan volver a la pantalla chica.

“El tema técnico es lo que están trabajando para poder transmitir, por medidas de seguridad siguen ajustando para evitar contagios. América TV y ProTV están cuidando cada detalle y cuidando de nuestra salud, es por eso que aún no tenemos fecha”, señaló la pareja de Javier Carmona.

Por otro lado, la figura de América Televisión contó cómo viene pasando sus días en cuarentena, en compañía de su hija y su padre.

“Esta cuarentena la paso limpiando todo el día, jugando con mi hija (Valentina), hablando con mi papá, agradeciendo por la vida y la salud. En resumen: en modo ‘Cenicienta’”, dijo la figura de televisión.

Cabe precisar que, “Esto es Guerra” también ha cancelado su transmisión en vivo debido a la medida de precaución de aislamiento social obligatorio decretada por el Gobierno, debido al avance del coronavirus en nuestro país.

