Tras las innumerables críticas que viene recibiendo la conductora de “América Hoy”, Ethel Pozo, por una pregunta que hizo que el reportero Gunter Rave se quebrara en pleno programa en vivo; muchos usuarios en redes sociales han cuestionado la trayectoria de la presentadora, incluso han atribuido que el hecho de que esté en las pantallas de América Televisión es netamente por ser hija de Gisela Valcárcel.

Pozo cuenta un poco sobre los estudios que llevó en la universidad. “Soy bachiller de la Universidad de Lima y tengo un posgrado en el extranjero de Comunicación Corporativa”, comenzó contando.

Tu pregunta a Gunter Rave, si tenía miedo, ¿la volverías a formular?

Hay una buena amistad, hablamos interdiario. Todos nos preocupamos por los que están expuestos en las calles. Me encanta cómo transmite las noticias, con sentimiento.

¿A qué edad empezaste a trabajar?

Desde los 12 años. Yo he sido practicante, asistente de producción. He estudiado actuación y me he presentado a varios castings, y no me han aceptado. Michelle Alexander me dijo que no era la indicada para el papel.

Diriges un programa de cocina. ¿La conoces con el cucharón y la olla?

He aprendido, porque no sabía hacer nada y ahora los domingos preparo almuerzo para toda mi familia.

¿Qué es lo positivo que le sacaste a esta ‘cuarentena’?

La calidad de tiempo con mis hijas y me apena ver a mis familiares por videollamada.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Gunter Rave envía mensaje en quechua por el Día de la Madre y reconoce a la mujer andina