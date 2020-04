La exconductora de “Mujeres al Mando”, Giovanna Valcárcel, no tuvo reparos en responder a las innumerables críticas que le llegaron luego de hacer un polémico comentario donde les pedía a las mujeres jóvenes que no deberían tener tantos hijos “si no tienen cómo alimentarlos”.

“No dije nada ajeno a la realidad, no fue una crítica sino un consejo. Salgo a la calle y veo gente que no tiene para darle de comer a sus 5,6,7 o más hijos. Entonces hay que ser responsables. Recibí un montón de mensajes felicitándome, muy pocos me han criticado”, manifestó.

¿Cuál fue el comentario?

La conductora del programa de Latina se encontraba comentando un enlace en vivo con ambulantes del mercado de Condevilla en el distrito de San Martín de Porres, quienes no cumplieron las normas del aislamiento social obligatorio y salieron a vender sus productos en plena cuarentena.

En el enlace vía microondas, el reportero entrevistó a una joven madre de familia que no tenía medios para sustentar a sus pequeños. “Así como a ella, a muchas chicas de su edad: Si no tienes para darle de comer a uno, no tengas más hijos porque aparte de tú sufrir, también van a sufrir los niños. Dejen de estar teniendo niños, cuídense por favor en este momento”, dijo Giovanna Valcárcel.

