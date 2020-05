El periodista Gunter Rave sorprendió al público al revelar que no regresará a la conducción de América Noticias, pese al gran apoyo que viene teniendo por parte de los miles de usuarios en redes sociales.

Y es que recordemos que el último sábado, el reportero salió en las pantallas de América Televisión como conductor de la edición sabatina. Sin embargo, este hecho solo habría sido un reemplazo.

“Es algo que siempre he hecho en el noticiero (conducir). Yo cubro a mis compañeros desde siempre, y en verdad quiero agradecerles a todos por lo que están haciendo por mí, a veces inmerecidamente. Claro que es muy emocionante y eso me obliga a trabajar mejor y a superarme cada día más. Hoy (ayer) reemplacé a un compañero que faltó, me dijeron que tenía que salir al aire y eso hice”, manifestó.

Por otra parte, Rave se animó a comentar cuál sería su balance de las últimas semanas se acuerdo a la complicada coyuntura que venimos viviendo a causa de la propagación del coronavirus.

“Bastante intensas y terribles por las cifras que siguen creciendo y eso es muy alarmante. Si ahora estamos así, no quiero imaginarme qué va a pasar el 11 de mayo”, confirmó a Trome.

