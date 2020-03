En cantante Leonard León, quien es uno de los casos confirmados de coronavirus COVID-19 en el Perú, continúa en cuarentena domiciliaria a la espera de ser dado de alta.

León se encuentra aislado en su departamento, acompañado de su novia, Olenka Cuba. Sin embargo, la pareja decidió tomar precauciones para evitar el contagio y la propagación del virus.

En una imagen de Instagram, el artista mostró cómo es su actual comunicación con su pareja: ambos conversan por videochat a través de sus smartphones.

Como se sabe, la pareja del cumbiambero afirmó que no contrajo la enfermedad pese a su cercanía con León.

Hace una semana, el cumbiambero señaló que ya se siente mucho mejor y que si todo marcha bien, podrían darle de alta.

“Todos los días me llaman los médicos del Ministerio de Salud y me dicen que estoy superando al coronavirus. Si todo va bien, el día 15 me vendrá a visitar un doctor, me tomarían una nueva prueba, y si resulta negativa, podrían darme de alta”, confirmó.

