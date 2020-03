La polémica y carismática Susy Díaz respeta la cuarentena ordenada por el Gobierno de Martín Vizcarra a fin de frenar el avance del coronavirus COVID-19.

La exvedette se mostró preocupada por la cantidad de casos reportados en el Perú (cerca de 500 contagiados al 25 de marzo), según datos oficiales del Ministerio de Salud.

Toma precauciones

Aunque la vacuna del neumococo se ha recomendado para los adultos mayores a modo de protegerse de la neumonía, a sus 56 años, Susy Díaz ya tomó sus precauciones.

“Ya me pusieron la vacuna del neumococo. Ella siempre me vacuna también contra la influenza, antes que llegue el invierno. Tengo 56 años, pero igual debo de protegerme”.

Y no solo eso. Susy Diaz reveló su secreto para mantenerse sana y evitar contraer algún virus.

“Todos los días me como un ajo diario, el ajo lo pico y me lo tomo como pastilla. El ajo es antivirus, tiene antioxidantes, a parte que es un antibiótico natural y me mantiene fuerte”

