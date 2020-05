La modelo Ivana Yturbe utilizó sus redes sociales para pronunciarse tras ser fuertemente criticada luego de ser ampayada con Beto da Silva por las cámaras de Magaly Medina, incumpliendo la cuarentena decretada por el gobierno para frenar el avance del coronavirus.

La integrante de “Esto es Guerra” agradeció enormemente mediante su cuenta oficial de Instagram, a todos sus fanáticos, quienes se han preocupado por su actual estado de salud.

“Quiero agradecer a todas las personas que me han escrito y se han preocupado por mi. Estoy en mi casa tranquila recuperándome de una enfermedad que me aqueja desde el año pasado. Escribo esto por todo el cariño y muestras de apoyo que me han dado”, se comienza leyendo en el post.

Asimismo, confirma que no tuvo intenciones de salir de su casa a pasear o algo parecido, sino que debido a esta enfermedad, el futbolista se ofreció a acompañarla a la clínica.

“A veces hay situaciones que se nos escapan de las manos y no reaccionamos como nos hubiera gustado, y es por eso que pueden haber malentendidos. Puede ser difícil de creer, pero esa es la verdad y pido disculpas por como se dieron los hechos. Mi intención no fue otra que ir a la clínica”, manifestó.

Jessica Newton tilda de inmadura a Ivana

Jessica Newton criticó el comportamiento de la ‘Princesita Inca’ luego de que se supiera que rompió las normas de aislamiento impuestas por la propagación del COVID-19.

La exreina de belleza se sumó a la ola de críticas y señaló que la chica reality se cree superior a “la autoridad y a la enfermedad”.

"Tenemos que ser responsables, ser personas que sean ejemplos y que estén conscientes de que no viven en una burbuja aparte del resto del país. El número de mortandad es una realidad espantosa. Prefiero no opinar al ver gente tan irresponsable que pone en peligro su vida y la de los demás. Recuerden que las normas son para todos”, aseguró.

