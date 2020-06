La ex conductora de “Válgame”, Janet Barboza, estuvo enlazada con el programa “América Hoy” para contar un poco más sobre el nuevo negocio de ventas de naranjas por delivery que viene emprendiendo en esta cuarentena junto a su pareja Miguel Bayona.

Y es que la exreina de las movidas mencionó que tuvo que ingeniárselas frente a la crisis económica que se vive a causa de la propagación del coronavirus en el Perú.

“Antes tenía quince salones de belleza, estaba con mis eventos, estaba haciendo mil cositas, me generaba mis ingresos. Pero si de pronto eso se acaba, no me tengo que deprimir, tengo que seguir adelante, y así emprendí este negocio. Hoy más que nunca las familias nos unimos, trabajamos juntos”, meniconó.

Asimismo, reveló que Miguel es el encargado de repartir las jabas, mientras ella se encarga de seleccionar las naranjas.

“La vida es así, de pronto puede cambiar, estás en la cima y al día siguiente te quedas sin nada, pero mientras uno tenga fuerza y salud, mientras uno pueda trabajar, no se avergüencen, pónganse a vender naranja, lo importante es salir adelante”, finalizó.

