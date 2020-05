El exconductor de televisión, Joselito Carrera, estuvo como invitado en el programa “Tengo algo que decirte” y no dudó en expresar su indignación frente a las políticas implementadas por la cadena de colegios Innova School durante la cuarentena decretada por el coronavirus.

“Indignado viendo las noticias, me sumo a todo ese grito que hacen los padres de familia del Innova School a nivel nacional. Con más de 60 sedes que tienen en el país y no pueden aplicar la sensibilidad, ni vivir, ni entender la desgracia de todos los padres de familia que estamos pasando en estos momentos”, indicó.

El presentador señaló que pese a esta crisis sanitaria, pues perdió su trabajo y hasta ahora el colegio no le ha dado una respuesta. “Muchos de nosotros, me incluyo he perdido el trabajo, he enviado cartas la directora y no he tenido una respuesta. Viene ocurriendo desde el mes de marzo, solo asisten algunos días y pretenden cobrarte el mes completo. Dado este pronunciamiento del presidente voy a pagar mi pensión, como todos los meses, me doy con la sorpresa de que ellos te siguen cobrando lo mismo”, manifestó Carrera.

Joselito señala que es una total burla que les descuenten tan poco a lo padres de familia, ya que estos colegios están respaldados por entidades bancarias y tienen solvencia económica.

“Diciendo que si nos van a hacer un descuento irrisorio del 15% que solamente son 103 soles de los casi 700 soles mensuales, que en mi caso y miles de padres de familia vienen pagando”, concluyó.

