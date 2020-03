La exsuboficial Jossmery Toledo, utilizó sus redes sociales para contarle a todos sus seguidores que celebra su cumpleaños número 28 desde la tranquilidad de su hogar. Y es que recordemos que el país se encuentra en estado de emergencia por el coronavirus, motivo por el cuál no podrá festejarlo a lo grande.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la ahora modelo aseguró que se encuentra cumpliendo todas las medidas dadas por el presidente Martín Vizcarra.

“Feliz cumpleaños para mi. Muchas gracias a las personas que se acordaron desde las doce de la noche y no puedo creer como pasa rápido el tiempo. No me arrepiento de lo vivido, porque siempre sacas muchas experiencias", se comienza leyendo en el post.

Asimismo, la también abogada, invitó a todos los peruanos a seguir las normas impuestas por el gobierno para evitar el contagio del COVID-19.

"Hoy celebraré en mi casa tranquila, con mi familia, ya habrá otra oportunidad de celebrar; ahora #yomequedoencasa y espero que tú también cumplas y te quedes en casa”, concluyó.

Jossmery publicó en sus historias el desayuno que le preparó su madre por su onomástico: huevos revueltos, jugo de fruta y un tamal.

