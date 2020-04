La integrante de “Esto es Guerra”, Karen Dejo, se pronunció a través de las redes sociales tras recibir muchas críticas por un informe que emitió Magaly Medina sobre algunos personajes de la farándula que habrían solicitado permiso de tránsito durante la cuarentena por el coronavirus.

Y es que la modelo habría estado fuera de Lima cuando el presidente Martín Vizcarra declaró al país en Estado de Emergencia.

“El estado de emergencia comenzó cuando yo estaba en mi casa alquilada fuera de Lima, ahí se dio el anuncio de inamovilidad hasta el 30 de marzo y tenía que entregar la casa en la que me encontraba el 31 de marzo”, manifestó.

“Me acerqué a la comisaría de San Bartolo a dar a conocer mi casa y preguntar si daban algún documento o permiso para regresar a mi casa en San Miguel. Me dijeron que no, pero me recomendaron el permiso que se sacaba por internet. Me recomendaron también lleve conmigo los recibos de agua y luz de la casa de San Bartolo, así como el DNI de mi hija y el mío que evidencie que vivo en San Miguel”, confirmó.

Asimismo, la también actriz menciona que a su cargo tiene a su menor hija, madre y abuela de 87 años de edad.

“En el pase te piden tus datos y en el ítem sale una opción para los que son responsables de personas dependientes, elegí esa opción porque en mi caso eso sucede con mi menor hija, mi madre y mi abuelita de 87 años que están en mi casa con las provisiones a punto de acabar”, expresó.

