La exconductora de “Válgame”, Karla Tarazona, estuvo recientemente de cumpleaños, y hoy en día asegura que se encuentra alejada de la farándula limeña, de los escándalos y de los ‘dimes y diretes’. Y es que asegura que ahora está enfocada en cumplir la cuarentena como debe ser y disfrutar al máximo el tiempo con sus hijos.

“Me he dado un respiro y así estoy bien, estoy dedicada a mis hijos”, manifestó. Asimismo, confesó que no tiene tiempo para pensar en amoríos con alguien, debido a la fuerte crisis sanitaria que vivimos a causa del coronavirus.

“Que se acabe todo esto y podamos tener una vida normal. Los que más sufren son los chicos que no pueden salir a la calle. Por favor, además en cuarentena no se puede hacer nada. Tengo otras prioridades en mi vida y no tienen que ver con buscar un galán”, expresó.

La también actriz cómica revela que no quiere por el momento estar con galán, pero no le cierra las puertas al amor. “Quiero volver a enamorarme, pero tampoco me desespero. Si llega bien, si no igual. En sus cabezas locas pensaron que estaba con un supuesto ‘chanchito’. Nunca existió nadie, hace cuatro años estoy sola y feliz”, confesó a El Popular.

