Son muchas las críticas que se han generado a raíz del regreso de “Esto es Guerra” a la televisión peruana en medio de la pandemia del coronavirus que aqueja a todo el país. Uno de los personajes que ha salido al frente a opinar sobre el reality fue la conductora Mónica Cabrejos.

En la última edición de su programa por Radio Capital, la periodista comentó que los competidores de ‘EEG’ deberían ir a los cerros para ayudar a las personas que no tienen ayuda en esta crisis sanitaria, en vez de quedarse en la “comodidad del set de tv”.

La exconductora de “Válgame” relató lo que vivió en carne propia cuando le tocó llevar ayuda a la gente de escasos recursos en este estado de emergencia que se prorrogó hasta fines de junio.

“El otro día que estaba subiendo a donde llevamos ayuda con el programa y uno de los muchachos me dijo: ‘a mí lo único que me apena es que nunca he visto a los guerreros por acá subiendo cosas’”, comentó.

“Obviamente yo estaba literal subiendo a cuatro patas, de pie no podía subir, escalar tampoco, no tenía ningún instrumento para subir. En cambio, ellos (los guerreros) son fuertes”, precisó. “De repente eso es lo que deberían empezar a hacer, en lugar de estar en el set cómodamente sentados compitiendo. Mandar una vez por semana a un grupo de guerreros a subir, y eso es extremo, con ayuda”, añadió la locutora.

Mónica Cabrejos señala que gastos de “Esto es Guerra” debería ir para los más pobres

Pese a que el reality de competencia ha señalado que su objetivo principal en esta nueva temporada es brindad ayuda social, Mónica Cabrejos por su parte cree que los ingresos que tiene el programa son suficientes para poder ayudar a las personas más necesitadas.

“Ellos tienen toda la posibilidad de hacerlo, son una producción gigante y millonaria. De repente habría que canalizar aún más la ayuda, más que hacer los juegos y jueguen por una familia. Que un día vaya el equipo rojo y cumpla el reto de subir 100 canastas de 12 kilos a tal cerro, allá donde no llega la ayuda, donde no llegan ni las canastas porque es demasiado arriba”, finalizó.

