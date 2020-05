La conductora de espectáculos, Rebeca Escribens, quien viene acatando al pie de la letra el aislamiento social obligatorio para evitar el contagio del coronavirus, revela que toda esta complicada situación la toca mucho emocionalmente, así como a miles de personas en todo el mundo.

La también actriz señala que es muy penoso cómo ha afectado esta enfermedad a todo el país, incluso indica que muchas veces siente ganas de quebrarse. “A veces me levanto con ganas de llorar me maquillo y me visto sin querer pero, de pronto, cuando prenden las luces y las cámaras, mi tristeza o el desánimo se va”, manifestó.

Asimismo, Escribens aseguró que conducir en estas épocas difíciles es como su impulso para poder sobrellevar esta crisis.“Te lo juro por la memoria de mi madre que mi trabajo es terapéutico, es la inyección de vitaminas que necesito. Me hace bien comunicarme”, expresó.

La popular ‘Doña Rebe’ agradeció enormemente el cariño que recibe por parte del público. “Suelo decir las cosas como las pienso, siempre evitando levantar el dedo porque nadie tiene la suficiente moral para criticar a otros”, dijo.

La artista confirma que el paso de los años le ha permitido mostrar su verdadera personalidad, pues ha dejado los prejuicios. “Llegas a los 30 o 40 y te importa un rábano lo que piensen los demás y decides ser tú. Claro, todo tiene su momento y lugar”, sostuvo.

