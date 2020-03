¡Disparó con todo! El exconductor de Latina, Rodrigo González, no se calló nada y decidió pronunciarse tras las últimas declaraciones dadas por Nicola Porcella a través de sus redes sociales. Y es que recordemos que el excapitán histórico criticó duramente la labor de los ‘influencers’ en este estado de emergencia por el coronavirus.

“Tengo una consulta sobre los influencers, yo no me considero así, yo soy una figura mediática. Teniendo un montón de seguidores y como ahora no les mandan ropa y no hacen sus unboxings, lo único que hacen es grabar Tik Toks o sus postrecitos, porque si están entretenernos, para eso está Netflix o jugar en familia. Creo que hay cosas más importantes”, manifestó Porcella mediante un video publicado en sus redes.

Frente a esas críticas, el popular ‘Peluchín’ no se hizo esperar y arremetió contra el exchico reality.

“Nicola habla como bueno. Que la persona que te contrata crea en ti, no significa que nosotros también, guapi. , Él es una persona mediática y listo, bueno muy listo tampoco es”, comenzó comentando.

Asimismo, la exfigura de Latina tilda de “desatinadas” las palabras dichas por Porcella.

“¿Sus plataformas están al servicio de la comunidad? A ti tampoco te están mandando nada y da risa que tú (que eres un eterno desatinado) ahora te hagas el profundo. Ya entendimos que odias el Tik Tok y que te conoces todas las aplicaciones de pago, sigamos con la cuarentena”, finalizó.

